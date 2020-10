Seit 15 Jahren gibt es die Aktion "Mut - Mädchen und Technik" auch an der Universität Bayreuth. Die Initiative der vier oberfränkischen Hochschulen will Mädchen und junge Frauen in ihrer Berufsorientierung begleiten und sie dabei unterstützen, die eigenen Kompetenzen zu entwickeln. Coronabedingt sind im Sommerhalbjahr viele Veranstaltungen entfallen, auch die gewohnten Mitmachaktionen sowie der "Girls' Day" waren betroffen. Doch die Berufsorientierung bleibt wichtig, auch und gerade in schwierigen Zeiten.

Für die Herbstferien hat das Mut-Netzwerk mit "Auf die Plätze, Technik, los!" daher eine gemeinsame Online-Veranstaltung entwickelt, an der Mädchen im Alter von zehn bis 16 Jahren aus ganz Oberfranken teilnehmen können. Vom 2. bis 3. November finden insgesamt zwölf digitale Kurse als Live-Veranstaltungen statt. Die Teilnehmerinnen können aus einem breiten Themenspektrum auswählen und zum Beispiel lernen, wie man ein Computerspiel programmiert oder einen Roboter steuert. Ein Exit-Game mit Excel steht ebenso auf dem Programm.

Nähere Informationen zu den Kursen und Anmeldung unter www.mut-oberfranken.de. red