Wer weiß, was noch alles an Corona-Bestimmungen auf den Tisch kommt. Noch ist es möglich, Essen "to go" zu bestellen. Wer "to go" wörtlich nimmt, müsste eigentlich im Gehen essen. Warum soll man dann daheim die Nahrung zu sich nehmen?, fragt unser Karikaturist Klaus Strobel aus Zeil. Und verbindet damit auch einen Appell: Wer die Gaststätten in diesen schwierigen Zeiten unterstützen will, sollte aus ihrem Angebot wählen und eine Mahlzeit für daheim bestellen. Vielleicht am Wochenende.