Zur Teilnahme am 58. Wettbewerb "Jugend musiziert" sind alle Kinder und Jugendlichen eingeladen, die als Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können auf einer Bühne zeigen möchten. "Jugend musiziert" bietet dazu jedes Jahr wechselnde Solo- und Ensemblekategorien an, das Vorspielprogramm besteht aus Musik verschiedener Epochen.

Je nach Alter und Kategorie dauert das Wettbewerbsvorspiel vor der Jury zwischen sechs und 30 Minuten. "Jugend musi-ziert" möchte zum gemeinsamen Musizieren anregen, Musikern eine Bühne für den musikalischen Vergleich miteinander bieten und die Beurteilung durch eine fachkundige Jury ermöglichen, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Für Teilnehmer aus der Region Bamberg/Forchheim startet der Wettbewerb am 30./31. Januar mit dem Regionalwettbewerb in Bamberg. Bewerbungsschluss ist der 15. November. Unter www.jugend-musiziert.org ist die Ausschreibung mit den ausführlichen Teilnahmebedingungen abrufbar.

"Jugend musiziert" 2021 ist ausgeschrieben für die Solo-Kategorien: Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), "Musical", Orgel und Besondere Instrumente (Baglama, Hackbrett). Ensembles können in den Kategorien "Duo: Klavier und ein Streichinstrument", "Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier", Schlagzeug-Ensemble, Klavier vierhändig und "Besondere Ensembles mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassischen Moderne" teilnehmen. Eine Teilnahme an der Kategorie Klavier vierhändig ist in Bamberg dabei sowohl an einem als auch an zwei Klavieren möglich.

Neu ist die Kategorie "Jumu open". In dieser freien Kategorie, die auf Landesebene startet, sind alle Instrumente und Performances möglich, die durch bisherige "Jugend musiziert"-Kategorien nicht abgedeckt sind. Die Musik kann aus Genres stammen, die bisher für "Jugend musiziert" tabu waren und sich mit anderen künstlerischen Sparten wie Tanz, Film oder Malerei verbinden.

Musiziert wird um Punkte und Preise, wer mitmacht, erhält eine Urkunde, in der die erreichte Punktzahl dokumentiert ist. Wer im Regionalwettbewerb mindestens 23 von maximal 25 Punkten erhalten hat und älter als zehn Jahre ist, kann vom 6. bis 9. März am bayerischen Landeswettbewerb in Kempten teilnehmen. Wer sich auf Landesebene mindestens 23 Punkte erspielt und mindestens zwölf Jahre alt ist, gehört dann zu denjenigen, die als 1. Preisträger aller Bundesländer vom 20. bis 27. Mai 2021 in die Hansestadt Bremen und Bremerhaven zum Bundeswettbewerb eingeladen sind.

Beinahe eine Million Teilnehmer

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Seit 1964 zum ersten Mal zu "Jugend musiziert" eingeladen worden war, haben beinahe eine Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen, in jedem deutschen Profi-Orchester finden sich "Ehemalige" und eine bedeutende Zahl heute international renommierter Musikerinnen und Musiker hat bei "Jugend musiziert" erste Bühnenerfahrung gesammelt. Der Deutsche Musikrat, die Landesmusikräte, öffentliche Musikschulen, Vereine und Privatpersonen sichern die organisatorische Durchführung; Bund, Länder und Gemeinden und zahlreiche weitere private sowie öffentliche Geldgeber stellen die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung. Die Sparkassen, als größter Einzelförderer aus der Wirtschaft, engagieren sich ebenfalls von Anbeginn bei "Jugend musi-ziert" und unterstützen den Nachwuchswettbewerb auf allen Wettbewerbsebenen. red