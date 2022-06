Nach zwei coronabedingt sehr einschränkenden Schuljahren organisierte die Fachschaft Musik des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums zwei Exkursionen für ihre musischen Schüler der Unter- und Mittelstufe. Die jungen Leute lernten bei einer Dreitagesexkursion drei Facetten der Landeshauptstadt München kennen. Nach einer Backstage- Führung im Nationaltheater München besuchten die Schüler abends die Oper "Otello" von Guiseppe Verdi.

Am zweiten Tag stand München als Museums- und Bildungsstadt im Fokus der Reise. Neben der Pinakothek der Moderne und dem Ägyptischen Museum stand eine Führung in der Musikhochschule auf dem Programm. Die 45 Schüler wurden vom Kanzler der Hochschule für Musik und Theater über die Architektur und Geschichte des ehemaligen Führerbaus informiert, in dem auf Einladung Hitlers in der Nacht zum 30. September 1938 das Münchner Abkommen von Neville Chamberlain, Édouard Daladier und Benito Mussolini unterzeichnet worden war.

Ein fränkischer Schulmusikstudent des zweiten Semesters informierte anschließend über Studium und Studentenleben in München.

Der dritte Tag war im Konzentrationslager Dachau zunächst dem Gedenken der Naziopfer vorbehalten. Mit einem Besuch des Schlosses Oberschleißheim klang die Exkursion der Mittelstufe aus.

Die musischen Schüler der Unterstufe erkundeten bei einer Eintagesfahrt die Römer-, Mittelalter- und Domstadt Regensburg. Höhepunkt war die Besichtigung der Walhalla. red