Der Musikverein Haard organisiert am Samstag und Sonntag, 10. und 11.September, eine Sommerparty am Proberaum in der Gartenstraße. Geplant ist ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, dazu gibt es unteranderem Drinks an der Cocktailbar, an beiden Tagen ofenfrische Pizza und am Sonntag Kaffee und Kuchen.

Am Samstag spielen laut Veranstalter als Vorband das Duo Schmetz, dann gehört die Bühne der Monkeyman Band. Mit funky Interpretationen von Pop- und Rockmusik ist die Monkeyman Band immer auf der Seite derer, die sich bewegen und tanzen wollen, heißt es in der Pressemeldung. Druckvolle und energiegeladene Sounds präsentieren Peter Wirth, Michel Hauck und Marcus Schniedermeier mit Leichtigkeit und Spaß. Einlass ist ab 18 Uhr.

Am Sonntag kommen alle Freunde von Blasmusik und Böhmischer Musik auf ihre Kosten. Ab 14 Uhr unterhält die Haarder Ü-60-Seniorenband unter der Leitung von Gerhard Hillenbrand, und ab 16 Uhr spielt die kleine Formation "ä weng". Die vier Blasmusiker unterhalten nicht nur gekonnt ihr Publikum, sondern laden ausdrücklich zum Mitsingen ein. red