Musikschule verlängert Anmeldephase

Die Musikschule hat seit vergangener Woche wieder für alle Schüler die Erlaubnis, Unterricht zu erteilen. Das Akkordeonorchester hat die erste Probe nach der Corona-Pause im Saal durchgeführt und alle Musiker haben sich über diese "neue Normalität" sehr gefreut. Die Musikschule Herzogenaurach hat die Anmeldephase nun bis Dienstag, 30. Juni, verlängert. Man kann sich für das Schuljahr 2020/2021 für Instrumental-, Vokal- oder Elementarunterricht sowie für die verschiedenen Ensembleangebote anmelden. Außer der Möglichkeit, die Anmeldung postalisch oder per E-Mail (eingescannt) an die Musikschule zu senden, gibt es jetzt auch die persönliche Anmeldung. Dafür ist vorher im Büro ein Termin zu vereinbaren. Die Formulare sowie detaillierte Informationen sind auf der Homepage www.herzogenaurach.de zu finden. Das Sekretariat ist für Auskünfte und Anfragen telefonisch unter 09132/795905 oder per E-Mail an musikschule@herzogenaurach.de zu erreichen. red