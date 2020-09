Musikschule nutzt Youtube

Wie bei allen Schulen hat die Corona-Krise auch das Leben an der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach maßgeblich beeinflusst und verkompliziert. Neben der allgemeinen Maskenpflicht und dem Distanzgebot gelten je nach Instrument und Unterrichtsfach besondere Mindestabstände, Hygieneregeln und unterschiedliche Lüftungszeiten zwischen den Stunden.

Während all das mittlerweile zum Musikschulalltag gehört und nach einer gewissen Eingewöhnung recht gut funktioniert, ist es aber laut Schulleiter Burkhart M. Schürmann ein großer Jammer, dass sich die Musikschule wegen des Veranstaltungsverbots regelrecht in ihr Schneckenhaus zurückziehen musste und für die Bürger in Kronach und Umgebung kaum noch präsent sein konnte. Seit März haben keinerlei Konzerte oder Klassenvorspiele, keine musikalischen Veranstaltungs-Umrahmungen, keine freiwilligen Leistungsprüfungen, keine Kooperationen mit anderen Schulen oder Musikvereinen sowie kein Musikschul-Sommerfest mit Tag der Offenen Tür stattfinden können.

Auch Probestunden und Schnupperkurse konnten nur in minimalem Umfang und unter herben Einschränkungen angeboten werden. Somit gab es für interessierte Musikschul-Anwärter auch so gut wie keine Gelegenheit, unverbindlich Instrumente auszuprobieren und die dazugehörigen Lehrkräfte kennenzulernen.

Als Ausgleich dafür hat das Kollegium der Sing- und Musikschule die Sommerferien genutzt, um kurze Videos über sich und seine Instrumente zu drehen, die nun in einem eigenen Youtube-Kanal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Dieser neue "digitale Instrumentenpfad" für interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene findet sich unter dem Link www.musikschule-kronach.de, und mit etwas Glück können zum Schuljahresbeginn noch freie Ausbildungsplätze in der Sing- und Musikschule ergattert werden (Kontakt: 09261-91314 oder mail@musikschule-kronach.de). red