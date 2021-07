An diesem Mittwoch findet die letzte musikalische Gebetszeit in der Spitalkirche statt. Von 18.30 bis 19.30 Uhr lädt die Petrigemeinde noch einmal in die offene Kirche zum Zuhören und Nachdenken ein. Rainer Grampp spielt Orgelwerke unter anderem von Heinrich Scheidemann, Marcel Dupré, Max Drischner und Johann Sebastian Bach. In den Sommerferien wird die Reihe nur noch an den Samstagvormittagen um 11 Uhr in der Petrikirche fortgesetzt. In der Spitalkirche wird es nach den Sommerferien wieder mittwochs um 19 Uhr Abendandachten "30 Minuten für Gott" geben. red