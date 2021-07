Auch für diesen Samstag, 17. Juli, lädt die Petrigemeinde zu einer musikalischen Gebetszeit von 11 bis 12 Uhr ein. Da an diesem Samstag allerdings die Friedenskirche mit einer Konfirmation in der Petrikirche zu Gast ist, findet die Orgelmusik am Samstagmittag außerhalb der Reihe in der Spitalkirche statt. Es musiziert Alexander Kallwies. Auf seinem Programm stehen unter anderem Musik von Johann Staden, Johann Pachelbel, Felix Mendelssohn Bartholdy sowie freie Improvisationen. red