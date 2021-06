Auch in dieser Woche ist die Spitalkirche wieder am Mittwoch, 23. Juni, zwischen 18.30 und 19.30 zu einer musikalischen Gebetszeit geöffnet. Die Besucher der Kirche können bei Orgelmusik den Tag mit einem Moment der Ruhe ausklingen lassen. An der Orgel spielt Alexander Kallwies aus Kulmbach. red