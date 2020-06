Die Reihe "Musik zur Marktzeit" in der Coburger Morizkirche beginnt coronabedingt deutlich später als in den letzten Jahren. Mit großer Freude laden die Verantwortlichen zum Start am morgigen Samstag ein. An der Orgel spielt Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein. Zum Wiederbeginn hat er besonders festliche Musik aufs Programm gesetzt: Präludium und Fuge Es-Dur von Johann Sebastian Bach zählen zu den großartigsten Werken des Thomaskantors und thematisieren in ihrer Struktur das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit (Trinitatis). Die Sonate B-Dur von Edward Elgar schlägt andere Töne an. Royaler Glanz des beginnenden 20. Jahrhunderts prägt die Sonate. Durch die Pandemie gibt es einige organisatorische Dinge zu beachten: Aufgrund der Abstandsregelungen können nur 50 Plätze in der Morizkirche angeboten werden. Peter Stenglein wird das 30-minütige Programm deshalb zweimal spielen: ab 11 Uhr und ab 12 Uhr. Die Kirche wird jeweils 20 Minuten vor Beginn geöffnet. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist erforderlich. Der Eintritt ist frei. Die Samstagsmusik wird laut Stenglein noch bis zum 5. September angeboten. red