Seinen 90. Geburtstag feierte der Mainleuser Otto Schülein im Kreis von Freunden und Familie, wobei "die große Feier verschoben werden musste, weil ein Enkel krank wurde." Und der ist wichtig, denn auf seine Enkel ist der rüstige Jubilar besonders stolz.

Als echter Mainleuser und als echter "Frangge" bezeichnet sich der ehemalige Raumausstattermeister, der auf ein bewegtes Leben zurückblicken kann. "Ich hatte zwei Geschwister. Als ich vier Jahre alt war, ist mein Vater gestorben", erinnert er sich an die schweren Zeiten im Zweiten Weltkrieg. Eine Witwe mit drei kleinen Kindern, Lebensmittelmarken, eine Polsterei, "da mussten auch wir Kinder mit ran". Als die Amis kamen, habe er im Alter von zwölf Jahren mit der gesamten Familie im Bunker an der Mainbrücke gewartet, bis klar war, dass keine Gefahr bestand.

1960 hat Otto Schülein seine Meisterprüfung gemacht, "ich hätte aufs Gymnasium gekonnt, musste aber den Laden übernehmen". Sein großes Hobby war immer die Musik, als Schlagzeuger spielte er in der "Kapelle Grün-Weiß", und von seinem Verdienst als Musiker kaufte er sich sein erstes Motorrad, eine 125er DKW.

Aus der Ehe mit seiner zehn Jahre jüngeren Frau Bärbel gingen drei Kinder und sechs Enkel hervor, der Jüngste ist 18 Jahre alt. "Außerdem bin ich sehr gerne in der Natur, war Wanderführer beim Alpenverein und habe Radtouren unternommen", erzählt der Jubilar. Radfahren gehört heute noch zu seinem Alltag. Engagiert war Otto Schülein darüber hinaus im Gesangverein, beim TSC Mainleus, im Musikverein und in der Kirche. up