Wer kennt sie noch, die legendären Erlanger "Hobelspäne" mit Winni Wittkopp und Klaus Karl-Kraus? Oder wer erinnert sich an die Theaterstücke in der Erlanger Garage "Die Schuddgogerer" und "No woman, no cry - Ka Weiber, ka Gschrei"?

Nun besann sich Winni Wittkopp zurück auf sein Talent als Musiker und spielt gemeisam mit Freunden "Derhamm bis Dordhinaus". Was macht man, wenn einen der Coronavirus in die eigenen vier Wände verbannt und zur Untätigkeit verdammt? Man fängt an, daheim herumzuwerkeln und etwas Eigenes zusammenzubasteln. So war es auch bei Wittkopp, dem Erlanger Tausendsassa. Er holte sich seine Mitmusiker in die Wohnung, als es wieder mal erlaubt war, und mit Abstand und Hingabe nahmen sie miteinander 14 Songs auf. Die Texte stammen allesamt von Helmut Haberkamm, die Musik von ihnen selbst. Und zusammen mit Arne Unbehauen, Heinrich Filsner und Udo Schwendler hat Winni Wittkopp eine original Wohnzimmer-Produktion hingelegt - stilecht und bodenständig, quasi eine Hausmacher Stadtworscht mit Musik.

Die CD ist erhältlich bei Winni Wittkopp in Erlangen, Luitpoldstraße 6 b, winni.wittkopp@t-online.de oder beim "Schallplattenmann" in der Erlanger Fahrstraße, wenn die Geschäfte wieder geöffnet sind.