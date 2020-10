Die Abstimmung über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises geht dem Ende entgegen. In diesem Jahr ist das Kulmbacher Benefizprojekt "Musik verbindet" nominiert. Bis zum 27. Oktober sind alle Bürger eingeladen, auf www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis für ihre Favoriten abzustimmen.

383 herausragend engagierte Personen und Initiativen haben die Chance, die bundesweit renommierte und mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung zu erhalten. Die 50 Erstplatzierten gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement in Berlin. Mit 59 Nominierten kommen nach Nordrhein-Westfalen dieses Jahr die zweitmeisten Einreichungen aus Bayern.

Das Benefizprojekt "Musik verbindet!" wurde nominiert von Helden der Heimat in Oberfranken. Die Ehrenamtlichen studieren mit jungen Menschen ein Programm ein und veranstalten schließlich Benefizaktionen und Konzerte, um mit den gesammelten Geldern Hilfsbedürftige zu unterstützen. So konnten in den vergangenen Jahren knapp 50 000 Euro für benachteiligte Kinder gesammelt werden. red