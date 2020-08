Musik-Marathon für die Senioren

Die Weingartsgreuther Musikanten spielten am Sonntag in den beiden Höchstadter Seniorenheimen auf. Vorsitzender Michael Thoma rückte mit 14 weiteren Musikern kurz nach der Mittagszeit im Garten des St.-Anna-Seniorenheimn an. Ein schattiges Plätzchen war schnell gefunden, Notenständer und Instrumente bereitgemacht, schon sagte der junge Dirigent die erste Liedernummer an.

Fetzige Volksmusik brachte die rüstigen Senioren auf die Terrasse und die nicht ganz so mobilen an die Fenster. Jetzt sah man viele strahlende Gesichter, nicht nur bei den Zuhörern, die voll im Takt mitgingen, sondern auch bei den Musikern, die sich freuten, mal wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Nur von kurzen Trinkpausen unterbrochen spielten die Weingartsgreuther Musikanten über eine Stunde herrliche Musik. Nach ihrem Abschiedsstück hatten die Zuhörer noch nicht genug und forderten lautstark eine Zugabe, die natürlich gewährt wurde.

Lange Zeit zum Erholen blieb den im Durchschnitt jungen und junggebliebenen Musikern nicht, kurz durchschnaufen, die Kehle noch einmal befeuchten, und schon hieß es ab nach Etzel skirchen. Dort im BRK-Heim positionierten sich die Musiker unter einer großen Weide, die Schatten spendete.

Unter Einhaltung der Hygieneregeln und Anleitung durch die neue Heimleiterin Beate Bednarski fanden sich etliche Bewohner ein.

Auch hier waren die Senioren von Anfang an dabei und gingen mit der Musik mit. Auch in Etzelskirchen musste eine Zugabe gespielt werden, einige Seniorinen stimmten lautstark in die bekannte Weise mit ein.

Mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ging für die Musiker ein schöner, aber auch anstrengender Nachmittag zu Ende. Peter Lorz der Vorsitzende des Höchstadter Seniorenbeirats bedankte sich bei den Musikern für diese ehrenamtlichen Auftritte in den beiden Heimen. Auch den beiden Heimleitungen und Mitarbeitern der Einrichtungen sagte er Dank für die Unterstützung der Aktion.

Da capo

Die Weingartsgreuther Musikanten haben schon für September eine Wiederholung zugesagt. Die Reihe der Ehrenamtlichen Künstler in den Heimen geht weiter, die Höchstadter Saxen und die Blaskapelle Gremsdorf haben auch zugesagt.

Und auch die beiden Drehorgelspieler werden sicherlich noch das eine oder andere Mal in den Höchstadter Heimen zu hören sein. red