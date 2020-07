Musik, Humor und der nötige Abstand

Die Gastwirtschaft "Zum Wirt" in Stappenbach hat es trotz Corona geschafft, ein kleines Kulturprogramm für den Sommer auf die Beine zu stellen. Vier Termine stehen in den nächsten Wochen an - jeweils freitags ab 20 Uhr.

Am morgigen Freitag, 31. Juli, tritt Andre Hartmann am Klavier mit "A Hard Man's Night" auf. Nach Monaten der Quarantäne bearbeitet der Münchner Kabarettist mit weichen und harten Tönen von Beatles bis Beethoven sein Klavier bis zum Anschlag.

"Fragen über Franken" stellen Claudia Raab (Gesang/Gitarre) und Franz Zwosta (Akkordeon/Posaune/Gesang) am 7. August und erklären damit die Welt. Die beiden Franken beantworten Fragen, die niemand gestellt hat, auf ihre ganz eigene, spitzbübische Weise. Dabei führen sie ihr Publikum mit einem Augenzwinkern durch die Höhen und Tiefen der fränkischen Landschaft und des Liedgutes.

"Mit Abstand...das Beste!" - unter diesem Motto präsentieren Marcelin & Oskar eine "Best of Show" zwischen Comedy und Zauberkunst - und das mit dem nötigen Abstand. Die einzigartige Varieté-Mischung am 14. August bietet Bauchreden, Puppenspiel, Humor und Musik.

Auf "Eine Reise nach Spanien" nimmt Claudia Raab ihre Gäste am 21. August mit. "Wenn wir schon zu Hause bleiben sollen, dann aber so richtig", meint die Sängerin und Wirtin in Stappenbach und lässt Spanien mit ihrer Gitarre und Stimme lebendig werden.

Karten für die Veranstaltungen gibt es ab sofort im Vorverkauf bei BVD Bamberg unter Tel. 0951/9808220.