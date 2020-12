Unter dem Motto "Romantik pur" war in Erlangen für den 6. Dezember ein Konzert der "Camerata Franconia" geplant, das nun wegen der verschärften Pandemie-Regeln in Deutschland ausfällt. Doch der Gründer und Leiter des Ensembles, Dorian Keilhack, machte aus der Not eine Tugend. Sein Streichorchester kann zwar nicht vor Publikum auftreten, es spielt aber trotzdem am Sonntag um 19 Uhr im Redoutensaal, von wo das etwa einstündige Programm per Livestream unter www.youtube.com/watch?v=DiDCaVwcPmM in die Partnerstädte ausgestrahlt wird. Das Coronavirus macht derzeit den unmittelbaren Austausch mit den Partnerstädten unmöglich, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Der Erlanger Pianist und Dirigent Dorian Keilhack leitet nicht nur die "Camerata Franconia", sondern hat auch die Professur für Dirigieren am Landeskonservatorium Innsbruck inne und fungiert als Chefdirigent der Vogtland Philharmonie. red