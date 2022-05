Mitreißend, spektakulär, einzigartig - so ist es, wenn die legendärsten Hits der Rockgeschichte mit atemberaubender Artistik verschmelzen. Temporeich und emotional entführen Weltklasseartisten in "Rock the Circus - Musik für die Augen" in eine elektrisierende Zirkusatmosphäre. In der Show werden die Energie der live gespielten großen Hits von AC/DC, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, Guns'n'Roses und weiteren Rock-Giganten mit den artistischen Höchstleistungen der internationalen Akrobaten zu einer Kunstform, die das Publikum über zwei Stunden fesselt.

Die Artisten verzaubern mit Darbietungen von den Bühnenplanken bis unter die Decke. Die Zuschauer erwarten Luftakrobatik und Seilartistik, rasante Action mit BMX-Rad und Tanzeinlagen voller Poesie. Begleitet werden die Artisten von einer sechsköpfigen Band. Gezeigt wird die Show am 9. November, 19.30 Uhr, in der Oberfrankenhalle. red