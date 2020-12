Da das Erlanger Stadtmuseum wegen der Corona-Auflagen bis in den Januar geschlossen ist, kommt es nun zu den Kindern nach Hause: Für die dunkle Jahreszeit wurden für Kinder von sechs bis zwölf Jahren allerlei Materialien zum Spielen, Lesen, Basteln und Ausprobieren vorbereitet. Der genaue Inhalt der Tüten wird nicht verraten, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Neben Geschichten oder Ausschneidebögen zur Hugenottenstadt enthalten die Wundertüten allerlei Anregungen für das kreative Gestalten zum Beispiel von dekorativem Weihnachtsschmuck. Die "Überraschungen" können vom 14. bis 17. Dezember von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr und am 18. Dezember von 9 bis 12 Uhr im Innenhof des Stadtmuseums, Cedernstraße 1, abgeholt werden. Dieses Angebot ist kostenlos und gilt nur, solange der Vorrat reicht. red