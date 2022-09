Am Sonntag, 18. September, findet im Museum Obere Saline eine besondere Führung im Rahmen des unterfränkischen Ausstellungsprojekts "Kunst geht fremd" statt. Museumsleiterin Annette Späth und die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Spessartmuseums in Lohr am Main, Christa Schleicher, laden um 14 Uhr zu einer Sonderführung durch die historische Bismarck-Wohnung im Museum Obere Saline ein.

Aus dem Spessartmuseum

Zum zwölften Mal tauschen 20 unterfränkische Museen mit unterschiedlichen Konzepten und Schwerpunkten einen Sommer lang ihre Kunst. 20 Ausstellungsstücke präsentieren sich in einem neuen, regionalen Umfeld in fremder Atmosphäre und verändertem Kontext. Das Museum Obere Saline hat in diesem Jahr mit dem Spessartmuseum in Lohr am Main Objekte getauscht. In der historischen Bismarck-Wohnung ist daher nun auch ein Rauchtisch mit Sessel des Lohrer Kunstschreiners Hermann Amrhein als "Fremdgänger" zu sehen.

Hermann Amrhein (1901 - 1980) aus Lohr a. Main absolvierte eine Ausbildung zum Kunstschreiner bei der Schreinerei August Franz im nahen Sackenbach und bildete sich zum Holzbildhauer weiter. 1922 kam er das erste Mal mit Rudolf Steiners Weltanschauung, der Anthroposophie, in Berührung. Typisch für seine anthroposophisch inspirierte Kunst sind doppelt gebogene Flächen und auffallend wenige rechte Winkel, da diese das Entwickeln von Gebärden verhindern.

Mit dem Design seiner Möbel ging er über die Grenzen des allgemeinen Geschmacks für Gebrauchsmöbel seiner Zeit hinaus. In der Oberen Saline in Bad Kissingen trifft das Ensemble auf barocke und historistische Formenwelten der originalen Einrichtung von Bismarcks Kurquartier. red