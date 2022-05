Der Internationale Museumstag (IMT) am Sonntag, 15. Mai, findet heuer zum 45. Mal statt.

Ziel des IMT ist es, auf die Museen aufmerksam zu machen und Besucher einzuladen, die Vielfalt der Museen zu entdecken. Die Museen im Kulmbacher Mönchshof präsentieren passend zum diesjährigen IMT-Motto "#MuseenEntdecken" eine attraktive Möglichkeit, ihre Ausstellungen mithilfe eines zusätzlichen Mediums neu zu entdecken: individuelle Führungen per Audioguide.

Ein weiteres Angebot der Museen im Mönchshof ist anlässlich des IMT 2022 eine Familienführung durch das Deutsche Gewürzmuseum mit Museumsführerin Anita Strecker.

Ab sofort animieren "Lauschtouren" in den drei Museen im Mönchshof zum genaueren Hinsehen und erzählen ihre Geschichten auf interessante, unterhaltsame und sehr persönliche Art. Spannende Hintergrundinformationen und anschauliche Storys vertiefen die Eindrücke authentischer Objekte und interaktiver Elemente: eine Bereicherung für alle neugierigen Entdecker!

Abgespielt werden können die kurzweiligen Texte auf den Mobiltelefonen der Museumsbesucher oder entsprechenden Audio-Geräten. Diese stehen anlässlich des IMT 2022 kostenfrei am Museumsdesk zur Verfügung, lediglich Eintritt und Pfandgebühr sind zu entrichten.

Neu: Audioguides

Die Gesamtverantwortung für die Produktion der Audioguides lag in den Händen von Karola Helm, Assistenz der Geschäftsführung der Museen im Mönchshof.

"Wissen so vermitteln, dass es im Kopf bleibt, ist die Parole. Erzählen statt vorlesen, authentisch und auf Augenhöhe. Selbst dann, wenn es um komplexe Themen geht. Die Audioguides lenken den Blick auf spannende Details, vermitteln Wissen und wecken Neugier", erklärt Daum-Sauermann.

Als Sprecherin für das Bayerische Bäckereimuseum konnte eine bekannte und beliebte deutsche Schauspielerin gewonnen werden: Bettina Zimmermann. Diese hatte ihre Begeisterung für das Spezial-Museum im Kulmbacher Mönchshof schon einmal unter Beweis gestellt.

Mit den Audioguides tragen die Museen im Mönchshof dem stetig steigenden Individualbesuch Rechnung. Museumsleiter Bernhard Sauermann betont, dass auch für Gruppen weiterhin Museumsführer gebucht werden können: "Unsere Museumsführer*innen sind unersetzlich. Sie allehaben ihren ganz eigenen Stil und verstärken das Gruppenerlebnis ungemein." Die Tendenz vom Gruppenbesuch hin zur Individualtouristik, so Sauermann, sei bereits vor Corona erkennbar und durch die Pandemie noch verstärkt worden. Die Phase der massiven Einschränkungen von Museumsbesuchen habe das Museen-Team genutzt, um sich auf die Zeit "danach" - wenn der Museumsbetrieb wieder richtig anläuft - eingehend vorzubereiten. "Unter anderem haben wir deshalb das Projekt Audioguides unter dem Motto ,Neustart Kultur' in Angriff genommen und dafür auch öffentliche Mittel generieren können", berichtet Sauermann. Die aktuellen Quartalszahlen bestätigen Einschätzung und Strategie: So konnten die Ergebnisse zum Vergleichszeitraum vor Corona bereits heute merklich übertroffen werden.

Sonderführung für Familien

Anlässlich des IMT am Sonntag, 15. Mai 2022, lenkt Museumsführerin Anita Strecker im Rahmen einer 115 speziell für Familien ausgerichteten Sonderführung kleine und große Besucher durch das Deutsche Gewürzmuseum. Das Motto dabei: "Entdeckt das Deutsche Gewürzmuseum - eine Reise in die Welt der Sinne!" Um Anmeldung wird gebeten. Die Plätze im Rahmen der Sonderführung sind begrenzt. red