Münnerstädter Hallenbad: Klaus Schebler bleibt beim Abriss

Klaus Schebler (Neue Wege) hat einen Antrag gestellt, das Geld für den Rückbau des Münnerstädter Hallenbades wieder in den Haushalt 2020 der Stadt Münnerstadt einzustellen. Außerdem beantragt er über diesen Punkt namentlich abzustimmen.

"Wir sind noch immer an den Bürgerentscheid zum Abriss des Hallenbades gebunden. Der Bürgerwille zum Rückbau des Hallenbades hat für mich weiterhin seine volle Gültigkeit", begründet er seinen Antrag. Er müsse gestehen, dass er die Nullung in der Haushaltsmittelstelle des Schwimmbads übersehen habe. "Ich bin davon ausgegangen, dass der Bürgerwille umgesetzt wird und habe deshalb vorausgesetzt, dass diese Haushaltsmittel Bestand haben", schreibt er in seinem Antrag. Er habe auch schon mehrfach geäußert, dass hier der Bürgerwille zum Abriss des Hallenbades umgesetzt werden müsse, so Klaus Schebler gegenüber unserer Zeitung.

Er gehe sogar davon aus, dass es rechtswidrig sei, diese Gelder herauszunehmen. "Es ist schlimm genug, dass wir uns zehn Jahre nach der Schließung des Bades noch immer mit dem Thema beschäftigen müssen." Wenn man den Bürgerwillen nicht ernst nehme, brauche man keine Bürgerbegehren durchzuführen. Er werde weiter für den Abriss kämpfen. "Ich bin mir sicher, dass ich immer noch eine Mehrheit der Bürger hinter mir habe", betont Schebler. Hätte er in der Vorlage des Haushaltsentwurfs festgestellt, dass die Mittel für den Abriss gestrichen wurden, hätte er nie der Beschlussempfehlung an den Stadtrat zugestimmt. Aus diesem Grund habe er den Antrag gestellt.