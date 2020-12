Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Abfuhrtermine im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die Restmüll- und Biotonnenleerung der Touren 1, 3, 5, 7 und 9 wirdn vorgezogen: Tour 1 findet bereits am Samstag, 19. Dezember, statt. Tour 3 wird schon am Montag, 21. Dezember, geleert. Tour 5 wird auf Dienstag, 22. Dezember, vorgezogen. Die Tour 7 wird bereits am Mittwoch, 23. Dezember, abgeholt und die Restmüll- und Biotonnen der Tour 9 werden am Donnerstag, 24. Dezember geleert. Die Abholtermine von Papiertonne und Gelbem Sack verändern sich über die Weihnachtsfeiertage nicht, teilt das Landratsamt mit.

Wertstoffhöfe sind teilweise zu

Am Donnerstag, 24. Dezember, bleiben die Wertstoffhöfe Baiersdorf, Eckental, Herzogenaurach, Medbach und Uttenreuth geschlossen. Bürger können jedoch die Müllumladestation in Erlangen von sieben bis zwölf Uhr nutzen. Am Donnerstag, 31. Dezember, haben die Wertstoffhöfe Baiersdorf, Herzogenaurach, Medbach und Uttenreuth geschlossen. Der Wertstoffhof Eckental hat von zehn bis zwölf Uhr geöffnet, die Umladestation in Erlangen von sieben bis zwölf Uhr.

Es besteht an allen Wertstoffhöfen Maskenpflicht. Auch die sonstigen Hygiene- und Abstandsregelungen sind unbedingt einzuhalten. Es dürfen weiterhin aufgrund der Abstandsvorgaben nur wenige Fahrzeuge gleichzeitig auf alle Anlagen. Das Landratsamt bittet, bei längeren Staus auf einen anderen Tag für die Anlieferung auszuweichen. red