Wann muss welche Tonne wo zum Abholen bereitgestellt werden? Was kommt in welche Tonne? Und was macht man, wenn die Tonne mal nicht ausreicht? Antworten auf diese Fragen beantwortet der neue Abfuhrkalender, der derzeit verteilt wird. "Es ist nicht nur wichtig, den Müll zu trennen, sondern ihn auch richtig zu trennen. Dafür stehen im Landkreis 160 Container für den Einwurf von Glas und Weißblech bereit, zudem hat der Landkreis in Zusammenarbeit mit den Kommunen 22 Wertstoff- und Problemmüllsammelstellen aufgebaut", so Landrat Thomas Bold.

Nahezu unsichtbar hat sich die Rekommunalisierung der Abfallentsorgung vollzogen. Seit Anfang November führt der Landkreis durch das Kommunalunternehmen die Entsorgung von Biomüll, Restmüll und Papier/Kartonage wieder in Eigenregie durch. "Für die Landkreisbewohner und Landkreisbewohnerinnen ändert sich nichts, sie stellen ihre Tonnen wie immer rechtzeitig zum Abholen bereit an die Straße, die Müllabfuhr rollt an und leert", sagt Jürgen Metz, Vorstand des Kommunalunternehmens.

Wer seinen Biomüll nicht richtig sortiert, muss mit einer Roten Karte rechnen. Die kostenlose Abfall-Scout App abfall-scout.de erinnert automatisch, wann die Müllabfuhr das nächste Mal vorbeikommt.

Mit Sperrmüllkarten

Wann die Tonnen geleert werden und vieles andere rund um das Thema Abfallentsorgung, kann man aus dem neuen Abfuhrkalender des Kommunalunternehmens (KU) erfahren, der nun druckfrisch vorliegt. Verteilt wird der Kalender von der Deutschen Post AG an die über 40.000 Haushalte im Landkreis Bad Kissingen (ohne Stadt Bad Kissingen). Ab Januar 2023 liegen die aktuellen Exemplare zudem in allen Rathäusern aus.

Der Sperrmüll kann am Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) in Wirmsthal angeliefert werden: Die Kosten in Höhe von 169 Euro pro Gewichtstonne werden sofort fällig, sie können in bar oder mit EC-Karte bezahlt werden. Weiterhin angeboten wird die kostenfreie Abholung des Sperrmülls vor der Haustür nach Terminvereinbarung. Zwei Sperrmüllkarten liegen dem Kalender bei. Auch unter abfall-scout.de lässt sich dies alles nachlesen. red