Für mehrere Stunden gesperrt werden musste gestern Morgen die Autobahn 70 in Fahrtrichtung Bayreuth. Gegen 5.15 Uhr war ein 22-jähriger Berufskraftfahrer zwischen den Anschlussstellen Schirradorf und Thurnau-West mit seinem Sattelzug wegen Müdigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Brummi beschädigte zunächst die Leitplanke auf einer Länge von 100 Metern und fuhr danach in die angrenzende Wiese, wo er auf den Rädern zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Die alarmierten Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Thurnau ab. Für die Bergung des Lasters forderten die Helfer zwei Autokräne an. Der Verkehr Richtung Bayreuth wurde an der Anschlussstelle Schirradorf ausgeleitet. Gegen 11.15 Uhr waren die Bergungs- und Säuberungsarbeiten beendet und der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Die Standspur und der rechte Fahrstreifen blieben noch einige Zeit gesperrt. Foto: News 5 / Merzbach