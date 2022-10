Mit einem Top-Ten-Platz kam das Mountainbiketeam der Realschule Bad Brückenau von den Deutschen Meisterschaften in Berlin zurück, wo nur Mannschaften starten konnten, die zuvor in den bayerischen Qualifikationsrennen erfolgreich gewesen sind. In Berlin nun waren die besten Mountainbike-Teams aus neun Bundesländern in vier Altersklassen und drei Wettkampfklassen am Start.

Optimal lief für die Brückenauer Realschüler der Technikwettbewerb im traditionsreichen Berliner Velodrom, heißt es in einer Pressemeldung der Realschule. Anton Abersfelder, Max Jaborek, Finn Sperzel, Jonas Weber und Lias Winkler machten bei den sechs zu bewältigenden Hindernissen kaum Fehler und mussten somit nur wenige Strafsekunden in das Rennen am Folgetag mitnehmen. Dafür ging es in die Berliner Aktenberge mit einer Höhe von 70 Metern. Von der Aussicht profitierten aber nur die Betreuer, die Fahrer mussten sich über mehrere Runden hinweg diese 70 Meter nach oben kämpfen und hatten dann wohl andere Dinge im Kopf, als sich die Umgebung anzuschauen.

Dabei hatte das Brückenauer Team mit einem unerwarteten Problem zu kämpfen. Wegen einer falsch ins Navi eingegeben Adresse kamen die Räder erst unmittelbar vor dem Start auf dem Wettkampfgelände an. Eine Testfahrt war somit nicht möglich und wer weiß, wo sich die Rhöner Mountainbiker mit einer besseren Kenntnis von Strecke und Schlüsselstellen am Ende platziert hätten. red