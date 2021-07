Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2790 zwischen Untererthal und Neuwirtshaus gestürzt. In einer Kurve geriet sein Motorrad laut Polizeibericht ins Rutschen und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer wurde über die Leitplanke geschleudert und verletzte sich beim Aufprall am Oberschenkel. Der Mann wurde ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht, zum Sachschaden macht die Polizei keine Angaben. pol