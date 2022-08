Schwer verletzt wurde am Freitag, 5. August, ein Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2290 im Bereich der Abzweigung zum Sportplatz Hassenbach. Die Polizei schildert den Unfall so: Kurz nach 14 Uhr wollte eine 55-jährige Autofahrerin dort in Fahrtrichtung Katzenbach nach links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrer. Der konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beim Aufprall zog er sich mehrere

Frakturen im Beinbereich zu. Nach der medizinischen Erstversorgung musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine hessische Klinik geflogen werden. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der Gesamtschaden in einem höheren fünfstelligen Bereich liegen, so die Polizei weiter. Während der Unfallaufnahme musste die Feuerwehr Hassenbach die Staatsstraße 2290 komplett sperren. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. pol