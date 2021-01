Am Samstag gegen 18.30 Uhr geriet ein Motorrad mit abgeklebten Kennzeichen auf der Staatsstraße von Egloffstein kommend ins Visier einer Polizeistreife. Die Straßenmaschine war vermutlich mit einem Pärchen besetzt, wobei die Mitfahrerin einen grünen Rucksack trug. Der Fahrer bog am Gewerbepark Hüll nach Gräfenberg ab. Den Ortsbereich durchfuhr der Biker mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge in der Guttenburger Straße. Nachdem er die hinter ihm befindliche Polizeistreife wahrgenommen hatte, beschleunigte er nochmals von Walkersbrunn in Richtung Igensdorf. Mit Geschwindigkeiten von weit über 150 km/h und waghalsigen Überholmanövern konnte er sich einer polizeilichen Kontrolle entziehen. Ermittlungen wegen mehrerer Verkehrsdelikte wurden eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise zur Feststellung des Fahrers und Fahrzeugs. Vor allem sollen sich Autofahrer bei der Polizei in Ebermannstadt, Telefon 09194/73880, melden, die sich von der rücksichtslosen Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet fühlten.