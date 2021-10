Offenbar in der Nacht zum Dienstag wurde eine abgeschlossene 125er Supermoto der Marke "Rieju", Modell "MRT2" gestohlen. Ungefähr um 8 Uhr stellte die Besitzerin fest, dass ihr Leichtkraftrad verschwunden war. Das gestohlene Motorrad im Wert von über 2000 Euro hatte die 18-jährige Schülerin am Abend zuvor auf einem Bewohnerparkplatz in der Hildburghäuser Straße abgestellt und mittels Lenkradschloss gesichert. Besonders auffällig an der Supermoto sind die markante schwarz-weiße Comic-Folierung sowie die pinkfarbenen Felgen und Fußrasten. Die Spurenlage am Tatort deutet darauf hin, dass die 125er mit dem Kennzeichen CO-RX12 über eine Rasenfläche zur Römhilder Straße hin geschoben wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Coburg unter Telefon 09561/6450. pol