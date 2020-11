Nach 30 Jahren wird ein Auto zum Oldtimer. Die allermeisten Fahrzeughalter können von solch einer Lebensdauer ihres Pkw nur träumen. Würden für Motorflugzeuge die gleichen Definitionskriterien in Sachen Oldtimer gelten, hätte der Aeroclub Lichtenfels einen solchen im vereinseigenen Hangar am Wasserturm stehen: Die Cessna FR172J Reims Rocket wurde 1972 in Frankreich gebaut und fliegt noch immer tadellos.

Flugzeuge dieses Bautyps gibt es jedoch noch länger: Anfang der 1950er Jahre von der Cessna Aircraft Company aus Wichita im US-Bundesstaat Kansas entwickelt, fand der Erstflug einer Cessna des Typs 172 im Jahr 1955 statt. Anschließend trat das Modell seinen weltweiten Siegeszug an: Bis heute ist es das mit Abstand meistgebaute Flugzeug.

1000 Kilometer Reichweite

Der 210 PS starke Sechszylinder-Einspritzmotor der Cessna des Aeroclubs bringt es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 302 Stundenkilometer. Die Vereinsmitglieder nutzen das viersitzige Leichtflugzeug für Reise- und Rundflüge sowie für die fortgeschrittene Motorflugausbildung. Dabei kann der Hochdecker in Aluminiumbauweise in 3000 Meter Höhe knapp über 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung zurücklegen.

"Unsere Motorflugzeuge stehen den Vereinsmitgliedern zur freien Verfügung. Man braucht keine eigene Maschine", betont Gerd-Peter Lauer, der Vereinsvorsitzende. Außer der Mitgliedsgebühr von 300 Euro pro Jahr und einem Quax-Beitrag (Versicherung für Kasko-Eigenanteile) von 50 Euro jährlich fallen noch etwa 170 Euro pro Stunde an – Kraftstoff inklusive.

Ein eigenes Flugzeug wäre indes eine teure Angelegenheit: Selbst ein gebrauchtes Einsteigermodell koste zwischen 50 000 und 100 000 Euro, teilt Lauer mit. Für eine neuen Maschine müsse der Käufer je nach Motorisierung und Klasse mit einem Kaufpreis zwischen 150 000 und 250 000 Euro rechnen. Auch die Ausbildungskosten sind kein Pappenstiel: Sie bewegen sich je nach Flugzeug und Lizenz zwischen 5500 und 10 000 Euro.

Die Pilotenlizenz

Zudem muss der Interessent einige weitere Voraussetzungen mitbringen. So muss er mindestens 17 Jahre alt sein und ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse zwei vorweisen. Eine Sehhilfe sei hierfür meist kein Hindernis, erklärt Lauer. Einen Auszug aus dem Zentralregister in Flensburg muss der Interessent ebenfalls vorzeigen – hierin dürfen keine wesentlichen Vorstrafen stehen. Die Zuverlässigkeitsprüfung nach dem Luftsicherheitsgesetz ist ebenfalls abzulegen.

Dann besteht beim Aeroclub in Lichtenfels die Möglichkeit, die Pilotenlizenz für Leichtflugzeuge sowie die Privatpilotenlizenz zu erlangen. Die Ausbildungsdauer kann dabei variieren: Viele sind nach einer Saison fertig, andere brauchen zwei Jahre. Das Wetter und die persönliche Leistung spielen eine große Rolle.

Danach ist der Pilot dann berechtigt, bestimmte Landflugzeuge im nicht gewerblichen Verkehr am Tag nach Sichtflugregeln zu steuern. Auf der Basis dieser beiden Lizenzen kann aber auch die Ausbildung zum Berufspiloten folgen. Der Aeroclub kann also ein Sprungbrett sein: "Einige unserer Piloten haben diese berufliche Laufbahn eingeschlagen und sitzen heute in Cockpits von Lufthansa oder anderen Fluggesellschaften. Auf dem Weg zum Traumberuf Berufspilot stellen wir unsere Erfahrung und unsere Hilfe gerne zur Verfügung", sagt Lauer.

Die Faszination Motorflug

"Das Landschaftserlebnis fasziniert mich. Du kannst viel entdecken und neue Ziele erkunden – von der Nordsee, den Inseln, über die Alpen bis nach Italien oder Spanien", erklärt der Vereinsvorsitzende, was ihn am Motorflug reizt. "Im Gegensatz zum Segelfliegen kannst du dein angedachtes Ziel bei normalen Wetterlagen auch wirklich erreichen."

Schlepper für die Segler

Für den Segelflug ist die zweite Propellermaschine des Aeroclubs von Bedeutung: Die Robin DR 400/180R Remorqueur ist meist im Einsatz, um die Segelflieger in die Luft zu schleppen.

In diesem Bereich nehmen die Lichtenfelser Piloten erfolgreich an Meisterschaften und am Bundesligabetrieb teil (wir berichteten). Im Motorflug sind sie hingegen nicht ins Wettbewerbsgeschehen eingebunden. Doch auch hier besteht die Möglichkeit zum sportlichen Konkurrenzkampf: "Es gibt Motorflug-Rallyes und natürlich auch Kunstflug als Hochleistungssport", erklärt Gerd-Peter Lauer abschließend.