Motiviert, engagiert, ausgezeichnet

Muhammad Tariq Javed hat exzellente Noten, er engagiert sich im Studiengang Financial Management der Hochschule Coburg als Program Ambassador und als Program Assistant des Masterbüros, außerdem hilft er Bedürftigen in seinem Herkunftsland Pakistan: Dieser besondere Student wurde jetzt mit dem DAAD-Preis der Hochschule Coburg ausgezeichnet.

Er ist ein Student mit viel Erfahrung: Muhammad Tariq Javed hat selbst neun Jahre lang als Dozent der Fakultät Betriebswirtschaft an der Islamia University in Bahawalpur (Pakistan) unterrichtet, bevor er sich für das Masterstudium an der Hochschule Coburg bewarb. "Das dreistufige Auswahlverfahren meisterte er mit Bravour", sagte Prof. Victor Randall. In seiner Laudatio würdigte er die außergewöhnliche Motivation des Studenten. "In den Lehrveranstaltungen fiel er schon früh als besonders interessiert auf." Als Studiengangsleiter freute sich Prof. Randall sehr, dass zum zweiten Mal in Folge ein Studierender aus dem MBA Financial Management mit dem Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ausgezeichnet wurde.

Die Hochschule Coburg verleiht diesen Preis seit 1996 an ausländische Studierende, die durch herausragende Leistungen und Engagement auffallen. Damit verbunden ist ein Preisgeld von 1000 Euro.

Die übliche große Feierstunde mit Publikum musste wegen Corona in diesem Jahr auf einen kleinen Kreis beschränkt werden. Umso herzlicher dankte Annette Stegemann, die Leiterin des International Office der Hochschule, für Javeds besondere Leistungen: "Sie sind einer unserer besten Studierenden", sagte. "Aber Sie engagieren sich eben auch sehr in der Fakultät und helfen anderen Studierenden."

Als Program Ambassador vertritt Muhammad Tariq Javed das MBA-Programm nach außen, hilft Studieninteressierten sowie Bewerbern und erleichtert neuen Kommilitonen den Start an der Hochschule. Als Program Assistant unterstützt er außerdem das Masterbüro und den Studiengangsleiter beispielsweise bei der Auswahl der Bewerber.

"Ich freue mich sehr", sagte Muhammad Tariq Javed, als ihm Annette Stegemann den Preis überreichte. Er erzählte, wie gut ihm Coburg gefalle und dass die Menschen hier sehr hilfsbereit seien. "Wie Brüder und Schwestern." Aber er berichtete auch von Pakistan, wo er sich 2010 und 2014 bei den verheerenden Fluten in Kachaa Rajanpur im District Rahim Yar Khan für Bedürftige eingesetzt und eine studentische Spendenaktion geleitet hat.

Außerdem hat er ein Seminar ins Leben gerufen, um Studierende für die Gefahren von Drogenmissbrauch und Rauchen zu sensibilisieren. Diese Themen liegen ihm am Herzen - auch, weil er ein Sportler ist. Dabei ist der britische Einfluss in seinem Heimatland unverkennbar: Muhammad Tariq Javed ist leidenschaftlicher Cricketspieler. red