Einen spannenden Start ins neue Jahr hat der kleine Moritz seinen Eltern beschert: Er ist das erste Kind, das heuer in der Helios-Frankenwaldklinik Kronach das Licht der Welt erblickt hat.

Bereits in den frühen Morgenstunden hatte er sich entschlossen, dass die Feierstimmung zum Jahreswechsel wohl ihm gelten müsse. Um 11.15 Uhr am 1. Januar 2021 war es dann soweit: Mutter und Vater konnten überglücklich ihren Familienzuwachs in die Arme nehmen. Ihr Sohn wog bei der Geburt 2.860 Gramm und war 48 Zentimeter groß.

Der kleine Moritz ist in guter Gesellschaft, denn bis zum 4. Januar sind bereits vier Kinder in der "babyfreundlichen Geburtsklinik" in Kronach zur Welt gekommen. Werdende Väter dürfen auch in Corona-Zeiten bei der Geburt dabei sein. Nähere Informationen gibt gerne das Sekretariat der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. red