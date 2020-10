Auf einen blauen BMW der 5er Reihe mit dem Kennzeichen KU - FJ 80 hatten es Fahrzeugdiebe in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Die Unbekannten entwendeten das mit einem Keyless-Go-System ausgestattete Auto zwischen Montag, 22.45 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, vor dem Wohnhaus des Fahrzeughalters in der Hans-Zeh-Straße in Weiher. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0921/5060 zu melden. Zudem wiederholt die Polizei folgende Verhaltenshinweise: ? Parken Sie ihr Auto in einer verschlossenen Garage. ? Schirmen sie den Funkschlüssel ab, hierzu gibt es im Handel Behältnisse. ? Wenn Sie Personen feststellen, die sich in der Nähe hochwertiger Fahrzeuge verdächtig aufhalten, verständigen Sie die Polizei oder nutzen Sie den Notruf 110. pol