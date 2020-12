Am morgigen Heiligabend werden auch in Herzogenaurach die Kirchenglocken aller evangelischen und katholischen Kirchen um 22 Uhr für 15 Minuten läuten. Das teilt der katholische Pfarrer Helmut Hetzel mit.

Traditionellerweise feiern Christen beider Konfessionen in der Nacht vor dem 25. Dezember in einer sogenannten Christmette die Geburt Jesu Christi. Das Wort "Mette" leitet sich von Mitternacht ab. Ganz ursprünglich wurde um Mitternacht die Christmette gefeiert, das heißt man hat in den Festtag, der am 25. Dezember gefeiert wird, hineingefeiert.

Da dieses Jahr niemand mehr nach 21 Uhr unterwegs sein darf, wurden auch die Metten vorverlegt, berichtet Hetzel. Aber dafür werden die Kirchenglocken - bayernweit - um 22 Uhr erklingen.

Kirchen sind geöffnet

Alle katholischen Metten werden in den drei Pfarreien in Herzogenaurach um 17 Uhr und um 19 Uhr stattfinden, beziehungsweise die am Weihersbach für St. Magdalena um 19.30 Uhr. Außerdem sind alle Kirchen während des Tages immer geöffnet. red