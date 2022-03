In allen katholischen Kirchengemeinden des Erzbistums Bamberg finden an diesem Wochenende die Wahlen zu den neuen Pfarrgemeinderäten statt. In der Filalkirche St. Marien in Thurnau können wahlberechtigte Katholiken am morgigen Sonntag von 9.45 bis 12 Uhr und von 15 bis 16 Uhr ihre Stimme abgeben. In St. Marien in Neudrossenfeld ist das Wahllokal ebenfalls von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Die Stimmabgabe findet jeweils im Gemeinderaum der beiden zu St. Hedwig gehörenden Gotteshäuser statt. red