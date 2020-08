Mopedfahrerin stürzt und verletzt sich dabei

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall zwischen Zeil und Krum. Am Dienstag kurz nach 14 Uhr fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad von Krum in Richtung Zeil. Dabei wurde die Frau von mehreren Fahrzeugen überholt. Das letzte Fahrzeug, ein dunkelblauer Pkw, hielt nach Aussage der 72-Jährigen den erforderlichen Seitenabstand nicht ein, weshalb die Kradfahrerin auf das Straßenbankett geriet und anschließend stürzte. Hierbei zog sie sich Schürfwunden und Prellungen an beiden Armen zu. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde sie erstversorgt. Der Fahrer des dunkelblauen Pkw fuhr einfach weiter. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Wer konnte Beobachtungen machen und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Die Polizei in Haßfurt ist erreichbar unter Telefonnummer 09521/9270.