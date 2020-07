Montessori-Schüler sind erfolgreich bei den Abschlussprüfungen

"Ihr habt mit Eurem Schulabschluss einen guten Grundstein gelegt für Euer Leben", sagte Montessori-Schulleiterin Birgit Burcyk-Wening den 34 Absolventen bei der feierlichen Zeugnisübergabe. Sie motivierte die Jugendlichen, ihre Fähigkeiten weiter zu entfalten und ist gespannt, wie jeder Einzelne seinen weiteren Lebensweg gestaltet.

An der privaten Montessori-Volksschule Forchheim haben 20 Schüler der neunten Klasse und 14 Schüler der zehnten Klasse erfolgreich abgeschlossen. Sie zeigten beim Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule und beim Mittleren Bildungsabschluss gute Ergebnisse. Drei Neuntklässler erhielten als beste Absolventen des Schulamtsbezirks Forchheim eine Urkunde der Bezirksregierung Oberfranken für ihren Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule.

Jeder Schüler berichtet

Jede Schülerin und jeder Schüler ließ in seiner persönlichen Ansprache seine Schulzeit Revue passieren und berichtete, wie es nach dem Sommer mit Ausbildung oder Schule weitergeht. Ein Großteil der Neuntklässler wird an der Montessorischule bleiben und dort die zehnte Klasse besuchen. Auch viele der Schüler, die den Mittleren Bildungsabschluss abgelegt haben, werden den schulischen Bildungsweg fortsetzen - am Gymnasium oder an der Fachoberschule. Die anderen Absolventen haben sich für eine Berufsausbildung entschieden.

Die Sekundarstufe gibt es an der Montessorischule seit 2007. Dieses Jahr hat der siebte Jahrgang der zehnten Klasse seinen Abschluss gemacht. Der Erfolg der Absolventen, von denen jedes Jahr einige nach der zehnten Klasse den Weg zum Abitur weitergehen, und die Zahl der Neuntklässler, die an der Schule bleiben, um den Mittleren Bildungsabschluss zu absolvieren, zeige, dass sich der Ausbau der Sekundarstufe absolut bewährt habe, erklärt die Geschäftsführerin Sibylle Kellner.

"Unsere Schüler haben das selbstständige Lernen, Projektarbeit und Präsentationstechniken sehr gut gelernt. Zusätzlich bereitet die zweite Fremdsprache Spanisch, die wir ab der sechsten Klasse anbieten, sie auf die weiterführende Schullaufbahn an Gymnasium, FOS oder MOS vor", erläutert die Schulleiterin Birgit Burcyk-Wening.

Die Prüfungen wurden an der Ritter-von-Traitteur-Schule abgelegt, mit der die Montessori-Schule eng zusammenarbeitet. Da die Montessori-Absolventen keine Noten aus dem laufenden Schuljahr in die Zeugnisnote mit einbringen können, kommt es bei ihnen ganz auf das erfolgreiche Abschneiden in der eigentlichen Prüfung an.

Anders als an staatlichen Regelschulen gibt es an der Montessorischule Bewertungen statt Noten. red