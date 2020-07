Monsignore feiert sein Jubiläum

Umrahmt von seinem Vorgänger und Nachfolger im Amt des Pfarrers der Stadtpfarrkirche St. Martin durfte Monsignore Georg Holzschuh einen Dankgottesdienst anlässlich seines 50. Priesterjubiläums feiern.

Dankbar für diese Zeit feierte er mit Familie, Freunden und Mitbrüdern gemeinsam die Eucharistie und freute sich dabei besonders über die Teilnahme seines Amtsvorgängers in Forchheim, Monsignore Otto Donner, sowie seines Nachfolgers, Dekan und amtierender Stadtpfarrer Martin Emge.

In seiner Predigt blickte Dekan Martin Emge auf die Amtszeit Holzschuhs in St. Martin zurück, auf seine kurze Auszeit nach dem Eintritt in den Ruhestand und die baldige Aufnahme des Aushilfspriestertums, also sein Engagement als Aushilfe in Forchheim und Umgebung. Auch im Ruhestand verkörpere und lebe Holzschuh weiterhin seinen Auftrag, den er bereits als Priester ausgeübt hat: sich um die Menschen kümmern und deren Sorgen und Ängste anhören. Dafür bedankte sich Pfarrer Emge bei seinem Vorgänger und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute, viel Gesundheit und auch weiterhin die Kraft, für die Gläubigen da zu sein. Nach dem Gottesdienst hatten die Mitfeiernden bei einem kleinen Stehempfang die Möglichkeit, ihre Glückwünsche an den Jubilar zu übermitteln. red