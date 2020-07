Mondscheinspaziergang im Kurpark

Die ökumenische Kur-und Urlauberseelsorge lädt ein, den Mond im Staffelsteiner Kurpark auf dem romantischen Seebühnengelände zu genießen. Dies ist sozusagen die Corona-bedingte Alternative zum "Mondscheinspaziergang auf dem Staffelberg", der ursprünglich für diesen Termin vorgesehen war. Beim ersten "Abenddämmern” am Samstag, 4. Juli, um 21 Uhr gibt es 45 Minuten lang Musik von Thomas Schaller (Gitarre), einen Blick in den freien Himmel, meditative Texte und Gedanken von Pfarrerin Anja Bautz und eine gute Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen. Die Seebühne bietet ausreichend Platz mit Sicherheitsabstand für bis zu 195 Personen. Bei Regen muss die Veranstaltung entfallen. (Wettertelefon: 09573 2227880, Pfarrerin Anja Bautz). Mund-Nasen-Schutzmasken müssen beim Ankommen, Herumgehen und Verlassen des Geländes getragen werden. Am Platz dürfen sie abgenommen werden. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne entgegengenommen. red