Ein derzeitiges Himmelsereignis konnte auf der Sternwarte Feuerstein Ebermannstadt beobachtet werden. Das Bild zeigt eine Ansicht von Jupiter, Saturn und Mond am 18. Dezember, so wie man sie mit dem bloßem Auge oben an der Sternwarte um etwa 17 Uhr sehen konnte. Der Mond steht links und Jupiter ist der hellere der beiden Pünktchen rechts. Das etwa zehnfach Dunklere ist Saturn. In der Nacht zum Dienstag wären die beiden Pünktchen sehr eng beieinander gestanden, so dass sie nur noch für gute Augen zu trennen gewesen wären. Doch verhinderte die Wolkenbedeckung diese Sichtbarkeit in der Region.Vergleichbare Konstellationen kommen etwa alle 20 Jahre vor und werden durch die unterschiedlichen Umlaufzeiten der Planeten um die Sonne verursacht, wie Frank Fleischmann von der Sternwarte mitteilt. Foto: Frank Fleischmann