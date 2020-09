MoJo tritt seit 1986 am Korbmarkt in Lichtenfels auf und ist dort zur festen Institution geworden. Nachdem heuer der Korbmarkt wegen der Covid- 19-Pandemie ausfallen muss, wird MoJo im "Dümpfelschöpfer" am Oberen Tor ein Gastspiel geben. MoJo tritt in Korbmarktbesetzung mit Gastgitarrist Detlef Belk aus Berlin auf. MoJo zelebriert Rockklassiker und Bluesstandards aus den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren in eigenständigen Interpretationen. Das breit gefächerte Programm beinhaltet jazzig aufbereitete und mit vielen neuen musikalischen und rhythmischen Details versehenene Stücke. Diese rockig-fetzige bis swingig-bluesige Mixtur lässt nicht nur den Rock 'n' Roll-Freak aufhorchen. Konzertbeginn ist am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr. Die Corona-Hygienemaßnahmen sind zu beachten. Der Eintritt ist frei. Foto: privat