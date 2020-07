Mofa fährt 95 Stundenkilometer

Beamte der Höchstadter Polizei haben am Samstag in Hemhofen ein Mofa mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h kontrolliert. Grund für die Kontrolle war die Vorbeifahrt des Fahrers an einer Geschwindigkeitstafel, welche 41 km/h anzeigte. Zur weiteren Überprüfung wurde das Mofa sichergestellt. Der Test auf dem Rollenprüfstand ergab letztendlich eine Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h. Zudem fanden die Beamten im Helmfach einen Hebel, mit dem der 62-jährige Fahrer die Veränderungen am Motor per Knopfdruck an- und ausschalten konnte. Zusätzlich zur Tatsache, dass die technischen Eigenschaften des Fahrzeuges, zum Beispiel die Bremsen, nicht auf diese Geschwindigkeiten ausgelegt sind und es zu Fehlfunktionen kommen kann, besteht auch die Gefährdung, dass andere Verkehrsteilnehmer kein Mofa mit den Geschwindigkeiten eines Motorrads erwarten. Neben dem Fahren ohne Zulassung und anderen Verstößen wird dem Mann noch das Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Last gelegt, die benötigte Führerscheinklasse besaß er nicht. pol