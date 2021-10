Nach der Übernahme der Spitzenposition in der Fußball-Bezirksliga West ist der TSV Mönchröden am Wochenende beim FSV Buttenheim gefordert, der SV Ketschendorf hat am Sonntag Heimrecht gegen den TSV Breitengüßbach.

Bezirksliga Oberfranken West

FSV Buttenheim (5.) -

TSV Mönchröden (1.)

Mit viel Selbstvertrauen geht der FSV in die Partie. Das 2:1 in Meeder wird den Jungs von Trainer Thomas Beck noch einen positiven Schub gegeben haben. "Wir spielen gegen den Top-Favoriten, aber verstecken werden wir uns nicht und setzen zu Hause alles daran, unser Spiel durchzubringen", so Beck. An Mut dürfte es Phönix nach sieben Spielen ohne Niederlage (vier Siege, drei Remis) nicht mangeln. Allerdings stehen zwei Urlauber diesmal nicht zur Verfügung. Thomas Hüttl, der Trainer des Spitzenreiters, wird sein Team dennoch warnen.

SV Ketschendorf (9.) -

TSV Breitengüßbach (10.)

Im schon neunten Auswärtsspiel reisen die Güßbacher in den Coburger Vorort. Das 7:0 des TSV gegen Lichtenfels war zwar gut für die Moral, nun werden die Güßbacher aber mehr Schwierigkeiten haben. Die Hausherren sind seit fünf Runden ohne Dreier, verloren jüngst in Oberhaid aber nur knapp. Coach Patrick Schuberth fordert einen Dreier.

TSV Burgebrach (2.) -

TSV Meeder (7.)

Zehn Spiele, als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Burgebrach spielt erfrischenden Fußball, der nicht auf einzelne Akteure ausgelegt ist, die homogene Mannschaftsleistung ist das Plus. Die Gäste sind zwar auswärts noch ohne jeden Punkt. Klar ist aber, dass sie versuchen werden, diese Negativserie zu beenden. Es ist für Meeder das erste Spiel von nun vier anstehenden harten Bewährungsproben. Die Trainingsbeteiligung der letzten Tage war beim TSV allerdings alles andere als optimal. Doch mit der Intensität war Coach Schiller durchaus zufrieden: "Wenn die Jungs die PS aus dem Training auf den Platz bringen, rechne ich uns gute Chancen aus, etwas Zählbares mitzunehmen", so der Meederer Coach. ct