Die Firma med3group bietet am Montag, 10. Mai an in verschiedenen Orten des Landkreises eine kostenlose Testmöglichkeit ohne Voranmeldung an. Orte und Zeiten sind: 7.30 bis 8.30 Uhr Bad Brückenau (Sinnflut); 9.30 bis 10.30 Uhr Wildflecken (Rathausplatz); 11.45 bis 12.30 Bad Bocklet (Parkplatz Aschacher Str. / Kreisverkehr); 13.30 - 14.15 Uhr Arnshausen (Unterer Zollweg Ecke Brückenstraße); 15.15 bis 16 Oerlenbach (Parkplatz Hegler-Halle); 17 bis 18 Uhr Oberthulba (Quellenstraße 14); 18.45 bis 19.30 Uhr Hammelburg (Wohnmobilstellplatz); Parallel: 10.30 bis 12 Uhr Hammelburg (Fuldaer Str. 19, Parkplatz Firma Saurer Technologies GmbH & Co. KG). red