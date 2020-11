In der Bamberger Straße wurde am Samstagmittag ein 25-jähriger Renault-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten drogentypische Merkmale bei dem Möbelpacker aus dem Landkreis fest und ordneten eine Blutentnahme an. Sollte das Blutergebnis auch dem eingeräumten Cannabiskonsum entsprechen, hat der junge Mann zumindest mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen. Die Führerscheinstelle muss ebenfalls über das Ergebnis in Kenntnis gesetzt werden und wird über einen dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis entscheiden.