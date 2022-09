Der Jugend-Gospelchor "PraiSing" der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Kissingen bringt die besondere Stimmung eines Gospelkonzerts auf die Bühne des Max-Littmann-Saals, so eine Pressemitteilung. Am Samstag, 24. September, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 25. September, 15 Uhr, begeistern die Talente unter der Leitung von Jörg Wöltche mit ihren mitreißenden Liedern und moderner Gospelmusik. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/804 84 44, www.badkissingen.de/events oder E-Mail kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Alexandra Jany