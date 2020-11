Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Mit zunehmendem Alter erhöht sich das Risiko für Vorhofflimmern, Schlaganfälle, Thrombosen und Lungenembolien - aber auch für Blutungen. Besonders bei älteren und kranken Patienten nimmt der Körper Wirkstoffe aus Arzneimitteln anders auf als bei Jüngeren und Gesunden - das kann auch die Wirkungsweise von Blutverdünnern, den sogenannten oralen Antikoagulanzien, betreffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Erlanger Uni-Klinikums. Was die Wirksamkeit und Sicherheit der Gerinnungshemmer verbessert, für wen die Medikamente besonders riskant sind und für wen sie sich dagegen gut eignen, darauf geht Prof. Dr. Robert Zimmermann, leitender Oberarzt der Transfusionsmedizinischen und Hämostaseologischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen, im Rahmen seiner Bürgervorlesung ein. Der Vortrag steht ab sofort unter www.uker.de/bvl zum Abruf sowie zum Download bereit.

Blutverdünner sorgen dafür, dass die Blutbestandteile nicht so leicht aneinander haften bleiben, und verhindern dadurch, dass die im Blut enthaltenen Proteine gerinnen. Damit soll die Bildung von Thrombosen reduziert werden, die beispielsweise im Herzen oder im Gehirn zu lebensbedrohlichen Gefäßverstopfungen führen können. Aufgrund der verminderten Blutgerinnung steigt jedoch das allgemeine Blutungsrisiko des Patienten, sodass es etwa zu häufigem Nasen- oder Zahnfleischbluten kommen kann - im schlimmsten Fall sogar zu Blutungen im Gehirn.

Neuere Wirkstoffe, sogenannte NOAK (neue orale Antikoagulanzien) bzw. DOAK (direkte orale Antikoagulanzien), bergen im Gegensatz zu Vitamin-K-Antigonisten wie Marcumar ein geringeres Risiko für den Patienten, eine solche lebensgefährliche Blutung zu erleiden. "Studien zum Vorhofflimmern haben gezeigt, dass DOAK auch für ältere Patienten einen größeren relativen Nutzen bringen als Vitamin-K-Antagonisten. Die neuen Wirkstoffe minimieren nämlich das Risiko unerwünschter Ereignisse mit höherer Wahrscheinlichkeit", sagt Zimmermann. Viele gerinnungshemmende Arzneimittel werden - in unterschiedlichem Ausmaß - über die Nieren ausgeschieden. "Deshalb ist es entscheidend, die Nierenfunktion regelmäßig zu beurteilen." red