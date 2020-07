Modellprojekt Digitale Schule zahlte sich heuer aus

Die Bekränzung als Auftakt des jährlichen Stiftungsfests wurde noch im kleinen Stil gefeiert. Das normalweise am nächsten Tag stattfindende Schulfest musste wegen der Pandemie-Bestimmungen ausfallen. Die Schulleitung informierte daher über ihr "Eltern-Portal", welche Schüler in diesem Jahr wegen guter Leistungen eine Prämie erhalten.

Es waren insgesamt 78, was Schulleiter Burkhard Spachmann in seinem Schreiben stolz verkündete. Hinzu kamen in diesem Jahr die 20 Abiturienten, die für Spitzenleistungen ausgezeichnet wurden.

Weil die Schulen wochenlang geschlossen waren, mussten die Schüler und Eltern auf digitalem Wege mit Informationen und Lernstoff versorgt werden. Zugute kam dem Gymnasium Casimirianum dabei, dass es eine der Modellschulen des Projekts "Digitale Schule 2020" ist. "Da läuft im Vergleich zu andernorts weiterhin und gerade in diesem Jahr gewaltig viel - beste Bedingungen für unsere Schüler werden hier für den Unterricht, egal ob in der Schule oder zu Hause, Tag für Tag geschaffen", schreibt Spachmann. Deshalb werde das Casimirianum auch in der Verlängerung des Programms dabei sein.

Spachmann hebt aber auch die Teamleistung hervor, die das möglich mache. Beteiligt seien die Systemadministratoren, das gesamte Lehrerkollegium und nicht zuletzt die Schüler und Eltern. red