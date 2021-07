Die Bürgerinitiative "Weniger Funk - glücklich und gesund" Mainleus lädt am heutigen Mittwoch, 28. Juli, und am Montag, 2. August, jeweils um 19 Uhr alle Interessierten zu einem kostenlosen Informationsabend "Mobilfunkausbau und 5G" mit Diskussion ein. Die Veranstaltung findet an der Kieswäsch neben dem Spielplatz am WC-Häuschen statt. red